Женщина устроила взрыв у КПП в Грозном

Женщина устроила взрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Уточняется, что девушка приблизилась к федеральному посту полиции и начала вести себя неадекватно. Несущие на посту службу правоохранители попросили ее остановиться и предъявить документы.

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Не выполнив это требование, женщина устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, после чего девушка привела бомбу в действие.

В результате взрыва никто не пострадал.