Times назвала россиянина главным претендентом на пост главы Интерпола

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Россиянин Александр Прокопчук является главным претендентом на пост президента Интерпола. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источник в правительстве.

Как отмечается, Прокопчук с 2016 года является вице-президентом Интерпола и начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России с 2011 года. По данным издания, его избрание президентом организации на выборах 21 ноября практически гарантировано.

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Источник рассказал, что британское правительство уверено в победе Прокопчука и не намерено ему препятствовать.

Единственным конкурентом россиянина газета называет гражданина Южной Кореи Ким Чен Янга, который в настоящее время исполняет обязанности главы Интерпола. При этом не исключается, что ЮАР тоже решит выдвинуть своего кандидата на пост главы организации.

Издание подчеркивает, что избрание Прокопчука стало бы для Кремля значительной победой.

Мэн Хунвей, занимавший пост президента Интерпола, пропал в конце сентября. Позже выяснилось, что он был задержан в Китае, власти страны подозревают его в коррупции. Хунвей был отправлен в отставку с поста главы организации.

Ранее сообщалось, что во Франции прекратили расследование дела об исчезновении экс-главы Интерпола.