Число пропавших без вести из-за пожаров в Калифорнии превысило тысячу

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Шериф округа Бьютт в Северной Калифорнии Кори Хонеа сообщил, что число пропавших без вести из-за пожаров в штате достигло 1011 человек, количество жертв перевалило за 70, передает Associated Press.

Он отметил, что некоторые фамилии в списке разыскиваемых могут повторяться. Раньше пропавшим без вести числился 631 человек.

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По его словам, спасатели обнаружили останки еще восьмерых человек в охваченных пожаром районах в Северной Калифорнии, таким образом, число жертв стихии увеличилось до 71.

Шериф призвал местных жителей изучить список тех, кого ищут спасатели, и если они обнаружат в нем свою фамилию, сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что при пожарах на юге Калифорнии полностью сгорели более 600 домов. Как отмечалось, в настоящее время сохраняется угроза для 57 тыс. жилых домов.