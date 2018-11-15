Синоптики рассказали, когда в Москву придут трескучие морозы

Настоящие трескучие морозы придут в Москву в январе, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, декабрь будет относительно мягким по климату. А в январе придут «трескучие морозы».

«В январе, примерно со второй декады января, ударят трескучие русские морозы», — сообщил Тишковец.

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Температура воздуха в будет постепенно понижаться уже со следующей недели.

Синоптик также отметил, что «предзимье в Москве выходит на финишную прямую».