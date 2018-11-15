Цеповяз тратил на деликатесы одну среднюю зарплату по Москве в месяц

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Участник ОПГ «Цапки» Вячеслав Цеповяз тратил на деликатесы до 60 тысяч рублей в месяц в колонии строгого режима, заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в Москве по итогам третьего квартала 2018 года составляет 64 600 рублей.

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«Мы и наши коллеги из других органов установили человека, который проносил туда продукты питания. Этот гражданин с достаточной степенью регулярности, от одного до трех раз в месяц, передавал продукты, закупал, привозил в колонию и там передавал через специальное окошко. Средняя сумма, на которую он закупал продукты, — от 30 до 60 тысяч рублей в месяц», — сказал Куренной.

Он рассказал, что Цеповяз покупал конфеты, колбасы, дорогие импортные сыры, готовые салаты, красную икру и куриное мясо.

Ранее сообщалось, что Цеповяз жарил шашлыки на пасеке в колонии.