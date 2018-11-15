Суд вынес приговор мужчине, отрубившему жене кисти рук топором из ревности

Серпуховской суд Подмосковья внес приговор Дмитрию Грачеву, который топором отрубил своей жене кисти рук из-за ревности, передает РИА «Новости».

Суд приговорил Грачева к 14 годам колонии строгого режима.

Отмечается, что прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы.

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Суд арестовал Грачева в декабре 2017 года.

26-летний житель Серпухова вывез свою 25-летнюю супругу в лес, где специально приобретенным топором отрубил ей кисти обеих рук. После этого он на своей машине отвез ее в местную больницу.