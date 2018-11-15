Адвоката судившейся с Трампом порнозвезды арестовали в Лос-Анджелесе
Майкл Авенатти, адвокат порнозвезды Сторми Дэниелс, которая подавала в суд на президента США Дональда Трампа, задержан в Лос-Анджелесе по подозрению в бытовом насилии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.
Дополнительной информации в данный момент нет, однако представитель правоохранительных органов добавил, что Авенатти в настоящее время «оформляют».
Ранее сообщалось, что суд отклонил иск Дэниелс к Трампу. Отмечалось, что Авенатти пообещал обжаловать это решение.