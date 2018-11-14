Названа дата Объединительного собора на Украине

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Стала известна дата проведения церковного Объединительного собора на Украине. Об этом сообщает издание »Голос UA».

Как отмечается, мероприятие планируется провести 22 ноября.

«Согласно церковным правилам и традициям, любое решение священноначалия должно быть рецепиировано, принято или не принято в том числе духовенством и верными», — заявил пресс-секретарь предстоятеля Украинской православной церкви Георгий Коваленко.

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Он подчеркнул, что поместные церкви будут пытаться сделать все, чтобы конфликт не вышел на общемировой уровень. По его словам, для этого нужно поддерживать отношения и с Москвой, и с Константинополем, и в рамках этого процесса решать свои собственные вопросы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко потребовал от главы украинской церкви «пойти на попятную».