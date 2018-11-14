WP: ЛГБТ-мигранты первыми приблизились к границе США

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Десятки представителей ЛГБТ-сообщества, претендующие на получение убежища в США, находятся вблизи американской границы и остановились в мексиканском городе Тихуана, пишет The Washington Post.

Отмечается, что их небольшая группа отделилась от общего «каравана мигрантов» из Центральной Америки, который двигается к границе США через Мексику. Группа мигрантов состоит из людей, которые пытаются спастись от множества трудностей: гватемальцы спасаются от нищеты, мигранты из Гондураса — от бандитского насилия, мигранты из Никарагуа — от политических репрессий, говорится в материале. Однако общий караван мигрантов стал прибежищем и для тех, кто преследуется по причине своей сексуальной ориентации, говорится в материале. WP сообщает, что на этой неделе в Тихуану прибыла группа ЛГБТ-мигрантов из 360 человек.

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Представители ЛГБТ-сообщества, которые находятся среди многочисленного «каравана мигрантов» из Центральной Америки, рассказали изданию об ущемлении их прав. По словам Эрика Дюбона, который находится в группе мигрантов вместе со своим партнером Педро Неемией, их не пускали в грузовики и оскорбляли, а также заставляли идти в конец очереди для того, чтобы помыться. Газета добавляет, что основная часть мигрантов остается далеко от границы США.

На прошлой неделе администрация Трампа представила ряд новых мер, которые предполагают отказ предоставления убежища для тех, кто пересек границу нелегально. Этот шаг американских властей сразу же оспорили в суде, отмечает WP.

Как сообщила директор миграционного управления Тихауны Сесар Паленсия, в городе есть место для около 900 мигрантов, однако властям необходимо больше матрасов и одежды для прибывающих мигрантов.

Чиновница рассказала, что городские власти обеспокоены большой группой из 3 тыс. мигрантов, которая ожидается в ближайшие пару недель. В материале отмечается, что в 2016 году, когда в Тихуану прибыла многочисленная группа мигрантов, многие жили в приютах и палаточных лагерях, пока их заявки на предоставление убежища в США медленно обрабатывались, но в конечном итоге многие остались жить в Мексике. Газета отмечает, что вопрос предоставления убежища рассматривается продолжительное время, и оно может быть предоставлено небольшому числу мигрантов.