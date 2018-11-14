В России предложили похоронить Ленина через 100 лет после смерти

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Правительство попросили создать специальную комиссию по изучению будущего тела Владимира Ленина, передает RT.

Обращение в кабмин направил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Депутат выступает за то, что тело нужно захоронить, устроив прощальную траурную процессию к 100-летию его смерти в 2024 году.

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Петров считает, что в Мавзолее можно бы было разместить точную восковую или резино-полимерную копию его тела, чтобы не нарушать сложившегося порядка и традиции.

Ранее в Совфеде предложили захоронить Ленина на Красной площади.