Суд вынес решение по УДО для осужденного за подготовку покушения на Путина

Волжский районный суд Самарской области отказал в условно-досрочном освобождении(УДО) гражданину Казахстана Илье Пьянзину, который был осужден за подготовку покушения на президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Сергея Маркелова.

Как отмечается, решение суда еще не вступило в законную силу, и Пьянзин имеет право обжаловать его в десятидневный срок.

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Подчеркивается, что при вынесении решения учитывалась позиция прокуратуры, которая выступила против УДО из-за того, что осужденный неоднократно нарушал режим отбывания наказания.

Ранее Илья Пьянзин попросил Путина о помиловании.