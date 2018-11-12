Источник: в Москве пьяный полицейский выбил коллеге зубы крышкой от урны

На севере столицы нетрезвый сотрудник МВД подрался со своим коллегой и выбил ему зубы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 11 ноября на Кронштадтском бульваре. Отмечается, что 34-летний сотрудник ОВД «Сокол» вступил в драку с 37-летним инспектором ООП «на почве личной неприязни».

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«Крышкой от мусорной урны [злоумышленник] причинил ему [инспектору] телесные повреждения. Майор полиции с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и экстракцией зубов на верхней челюсти госпитализирован», — рассказал источник.

Он также подчеркнул, что во время драки сотрудники МВД были не при исполнении.

Ранее сообщалось, что полицейский застрелил собаку пьяного москвича в метро.