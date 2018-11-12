СК проверяет сообщения о нападении леопарда на девочку в московском цирке
Следственный комитет начал проверку сообщений об инциденте с нападением леопарда на ребенка в московском цирке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.
По сообщениям СМИ, вечером в воскресенье, 8 ноября, в холле цирка на Цветном бульваре два дрессировщика проходили мимо детей с леопардом. Хищник был без намордника и напал на четырехлетнюю девочку.
«По данному факту начата доследственная проверка. Следователи выяснят обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение», — заявила Иванова.
Она добавила, что девочка получила несколько царапин, серьезных травм у нее нет.
Ранее сообщалось, что девочка, пострадавшая от нападения львицы на Кубани, вышла из комы.