В Москве повысили уровень погодной опасности из-за ветра

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Синоптики объявили о повышении уровня погодной опасности из-за ветра. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.

Как отмечается, уровень погодной опасности будет повышен до желтого.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в Смоленской, Белгородской и Воронежской областях наблюдаются аналогичные погодные условия.

Ранее сообщалось, что в столице в воскресенье, 11 ноября, ожидается до 0°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице будет колебаться от -2 до 0°С. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/c.