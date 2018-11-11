В Москве повысили уровень погодной опасности из-за ветра
Синоптики объявили о повышении уровня погодной опасности из-за ветра. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.
Как отмечается, уровень погодной опасности будет повышен до желтого.
«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Реклама
Уточняется, что в Смоленской, Белгородской и Воронежской областях наблюдаются аналогичные погодные условия.
Ранее сообщалось, что в столице в воскресенье, 11 ноября, ожидается до 0°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице будет колебаться от -2 до 0°С. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/c.