Адвокат рассказал о подавленности Цеповяза

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Адвокат Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в колонии строгого режима в Амурской области по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, Роман Боков рассказал о его подавленном моральном состоянии, передает РИА «Новости».

«Сегодня (11 ноября) должны перевести его (из ШИЗО) в обычную камеру, трое суток заканчиваются сегодня, об этом (о переводе) я узнаю завтра, завтра поеду к нему. Когда я был у него в ШИЗО, у него было болезненное состояние, подавленное морально в связи с этими событиями и давлением определенным моральным», — сказал Боков.

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Ранее Боков заявил, что в колонию, где отбывает срок его подзащитный, выехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз, находясь в колонии, ест шашлыки и икру. Во ФСИН подтвердили подлинность снимков, отметив, что они были сделаны в 2015 году.