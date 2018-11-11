Посольство проверяет сообщения о задержании российского журналиста в США

Посольство России в Вашингтоне направило запрос в Госдеп из-за сообщений о задержании российского журналиста Александра Малькевича. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, СМИ сообщили о задержании Малькевича в аэропорту Вашингтона.

Как отмечается, в дипмиссии порекомендовали россиянам в подобных ситуациях требовать «связи с посольством».

В августе у посольства Грузии в Лондоне задержали журналиста Грэма Филлипса.