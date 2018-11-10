WSJ рассказал о личном участии Трампа в переговорах с порнозвездой и моделью Playboy

Президент США Дональд Трамп лично вмешивался в ситуацию с порнозвездой Сторми Дэниэлс и моделью Playboy Карен МакДугал. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что Трампу помогал его давний друг — исполнительный директор American Media Inc Дэвид Пекер. Разговор о возможности заплатить женщинам за молчание, по данным WSJ, состоялся в 2015 году в Trump Tower. По данным издания, деньги Дэниэлс и МакДугал переводили именно через компанию Пекера.

Реклама

Также издание отмечает, что им удалось найти доказательства того, что Трамп контролировал весь процесс переговоров — в частности, курировал телефонные звонки и консультировался с адвокатом Майклом Коэном.

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск Сторми Дэниэлс к Трампу.