Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Казани

В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет Embraer ERJ-135, который следовал по маршруту Казань — Абакан, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МЧС России по Татарстану.

Как отмечается, на борту самолета находились восемь человек, в том числе три члена экипажа и пять пассажиров. Никто из них не пострадал.

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По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стал отказ одной из автоматических систем во время взлета.

Ранее сообщалось, что самолет с главой МИД Чили на борту совершил экстренную посадку в Австралии.