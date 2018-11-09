В Северной Каролине неисправный водонагреватель приняли за стрелка

В американском штате Северная Каролина звуки от неисправного водонагревателя перепутали с атакой стрелка на школу, передает агентство Associated Press.

Как отмечается, инцидент произошел в пятницу, 9 ноября, в старшей школе Топсейл. Из-за сообщений о стрельбе учебные заведения в районе закрыли, а школьные автобусы изменили свои маршруты.

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«Стрелка там нет. Это был неисправный водонагреватель», — рассказал представитель местных экстренных служб Том Коллинз.

По имеющимся данным, вызов в полицию поступил после того, как с верхних этажей здания послышались странные звуки.

Ранее сообщалось о стрельбе в школе в Северной Каролине.