В Совфеде выступили против идеи охраны школ сотрудниками Росгвардии

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди раскритиковала предложение депутата Госдумы Сергея Вострецова от фракции «Единая Россия» о том, чтобы школы охраняли исключительно сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает Агентство »Москва».

Сенатор подчеркнула, что данная инициатива не поможет решить проблему безопасности в образовательных учреждениях.

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«Да, мы должны обеспечить защиту наших детей в школах и детских садах — это необходимо делать. Но даже если мы закроем двери и повесим большой замок, это не будет означать, что мы наведем порядок в головах детей. Мы должны понимать, что происходит в головах нашей молодежи и, наверное, это ответственность каждого из нас», — заключила она.

По словам Ковитиди, необходим «комплекс мероприятий», и не стоит прибегать только к ограничительным мерам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у каждой школы в Керчи выставят по два вооруженных росгвардейца.