В Крыму задержали «торговца должностями в ФСБ»

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В Крыму был задержан 34-летний мужчина, который предлагал за денежное вознаграждение оказать содействие в оформлении на службу по контракту в органы ФСБ, сообщили представители крымского погрануправления самого ведомства, передает РИА «Новости».

«Представляясь действующим сотрудником федеральных органов безопасности, мужчина получал от граждан денежные средства за фиктивное содействие в оформлении на военную службу по контракту в органы ФСБ России», — заявили в ФСБ.

Сообщается, что после получения от клиентов крупной суммы денег мошенник пропадал или говорил о возникших трудностях. Во всех подобных ситуациях мужчина говорил, что деньги уже были переданы высокопоставленному адресату. По предварительным данным, мошенник получил таким образом около 1 млн рублей, введя в заблуждение не менее девяти человек. Мужчина раскаялся в содеянном, против него было возбуждено дело о мошенничестве, сам мошенник был помещен под домашний арест.