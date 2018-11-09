Лесной пожар в Калифорнии уничтожил около тысячи домов, есть жертвы

В городе Парадайс на севере Калифорнии лесной пожар уничтожил около тысячи домов, в результате стихийного бедствия несколько человек погибли. Об этом сообщает местная газета Paradise Post.

По данным издания, пожар начался в четверг, 8 ноября. В данный момент его площадь выросла до 18 тыс. акров — около 72 кв. км. Местные власти объявили эвакуацию всего населения Парадайса, в котором живут около 27 тыс. жителей.

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Представитель правоохранительных органов округа Бьютт добавил, что к ним поступили сообщения о нескольких жертвах пожаров. В данный момент экстренные службы занимаются подтверждением этих данных.

В июле нынешнего года в Калифорнии также произошли лесные пожары. Тогда их жертвами стали шесть человек.