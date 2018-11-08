В США арестовали мужчину, угрожавшего расправой журналистам CNN

В США сотрудники правоохранительных органов задержали жителя штата Арканзас, который по телефону угрожал ведущему CNN Дону Лемону и другим сотрудникам телеканала. Об этом сообщает MediaIte.

По данным полиции, задержанный Бенджамин Крейг Мэттьюс подозревается в совершении примерно 40 звонков в штаб-квартиру телеканала в Джорджии.

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Уточняется, что он запугивал их, угрожал нанесением телесных повреждений и лишением жизни. При этом самые явные угрозы касались Дона Лемона.

Ранее сообщалось, что в США арестовали угрожавшего убить журналистов из-за статьи о Трампе.