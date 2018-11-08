Цеповяз отреагировал на публикацию снимков в обнимку с икрой
Член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, отбывающий в колонии в Амурской области наказание за массовое убийство в станице Кущевская, прокомментировал скандальные фото, на которых он ест деликатесы, передает РБК. Свой комментарий он передал через адвокатов.
По его словам, снимки были сфабрикованы.
«Если развивать тему сделанности данных фотографий, <…> речь идет об их фабрикации. <…> Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года, <…> была проведена проверка, которая не выявила нарушения», — говорится в заявлении Цеповяза.
Цеповяз добавил, что связывает публикацию снимков с бракоразводным процессом и разделом имущества с Натальей Стришней.
Также Цеповяз возмутился бурной реакцией, которую вызвала публикация снимков.
«Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами», — говорится в заявлении.
Ранее Цеповяз был переведен в штрафной изолятор.
В СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз, находясь в колонии, ест шашлыки и икру. Во ФСИН подтвердили подлинность снимков, отметив, что они были сделаны в 2015 году.