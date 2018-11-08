Заявившая о ненужности молодежи чиновница потеряла пост в «Единой России»

Директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких YouTube

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была исключена из политсовета свердловского регионального отделения партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

«Это уставная норма. Согласно уставу, у нас ежегодно состав регионального политсовета обновляется на 10%, что сегодня на конференции и было сделано. Из состава регионального политсовета выведена, в том числе, и Глацких Ольга Вячеславовна», — сказал пресс-секретарь регионального исполкома ЕР Максим Бестфатер.

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Ранее сообщение Следственного комитета о намерении проверить траты бывшего директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких пропало с сайта ведомства.

Ольга Глацких на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что «государство молодежи ничего не должно и не заставляло их родителей их рожать».