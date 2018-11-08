Заявившая о ненужности молодежи чиновница потеряла пост в «Единой России»

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была исключена из политсовета свердловского регионального отделения партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

«Это уставная норма. Согласно уставу, у нас ежегодно состав регионального политсовета обновляется на 10%, что сегодня на конференции и было сделано. Из состава регионального политсовета выведена, в том числе, и Глацких Ольга Вячеславовна», — сказал пресс-секретарь регионального исполкома ЕР Максим Бестфатер.

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Ранее сообщение Следственного комитета о намерении проверить траты бывшего директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких пропало с сайта ведомства.

Ольга Глацких на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что «государство молодежи ничего не должно и не заставляло их родителей их рожать».