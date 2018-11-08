В результате бунта в колонии в Таджикистане погибли около 27 человек

В результате бунта в колонии Худжанда на севере Таджикистана погибли два офицера и около 25 заключенных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Согдийской области.

По словам источника, в ходе бунта погиб один сотрудник колонии и спецназовец. Еще шесть охранников были ранены, в настоящий момент они госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

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Кроме того, источник отметил, что правоохранительные органы в регионе переведены на усиленный режим работы, въезды и выезды из города тщательно контролируются.

Ранее сообщалось о 13 погибших в результате бунта в колонии в Худжанде.