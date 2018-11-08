В Таджикистане произошел бунт в колонии, убиты 13 человек

В ходе бунта в колонии строгого режима в городе Худжанде на севере Таджикистана были убиты 13 заключенных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах Согдийской области.

По словам источника, один из заключенных, являющийся членом «Исламского государства» (организация запрещена в России), отобрал автомат у охранника и начал стрелять по надзирателям и сотрудникам охраны. Заключенным удалось захватить один из корпусов колонии, однако спецназ УВД Согдийской области подавил бунт.

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В главном управлении исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана сообщили, что на месте происшествия работает специальная следственная группа, причины бунта выясняются.

Ранее сообщалось, что осужденные попытались сместить администрацию колонии №37 в Пермском крае.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.