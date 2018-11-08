Ассоциация корреспондентов Белого дома осудила лишение аккредитации журналиста CNN

Ассоциация корреспондентов Белого дома выступила против лишения аккредитации журналиста CNN Джима Акосты. Текст заявления был опубликован в твиттере репортера NBC Питера Александра.

Как отмечается, организация возражает против решения администрации президента США Дональда Трампа использовать полномочия Секретной службы для того, чтобы наказать журналиста, с которым у них сложились непростые отношения. Подчеркивается, что лишение корреспондента пропуска является неприемлемой реакцией.

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«Мы призываем Белый дом немедленно отменить это слабое и ошибочное действие», — говорится в заявлении ассоциации.

Ранее сообщалось, что журналист CNN Джим Акоста лишился допуска в Белый дом после перепалки с Трампом.