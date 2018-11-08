В США предупредили, что проблемы с Boeing могут коснуться 246 самолетов по всему миру

Boeing 737 The Boeing Сompany

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США выпустило директивы летной годности на 246 самолетов Boeing 737 Max, передает Reuters.

Как отмечается, это было сделано в связи с заявлением компании, чей самолет потерпел крушение в Индонезии из-за возможной ошибки датчиков.

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Уточняется, что директивы касаются 246 самолетов, 45 из которых принадлежат американским компаниям.

Ранее сообщалось, что в результате неудачной посадки самолета Boeing 747 в международном аэропорту Галифакс Стэнфилд в Канаде пострадали четыре члена экипажа.

Самолет 29 октября выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров примерно через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек, которые погибли.