В США предупредили, что проблемы с Boeing могут коснуться 246 самолетов по всему миру

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США выпустило директивы летной годности на 246 самолетов Boeing 737 Max, передает Reuters.

Как отмечается, это было сделано в связи с заявлением компании, чей самолет потерпел крушение в Индонезии из-за возможной ошибки датчиков.

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Уточняется, что директивы касаются 246 самолетов, 45 из которых принадлежат американским компаниям.

Ранее сообщалось, что в результате неудачной посадки самолета Boeing 747 в международном аэропорту Галифакс Стэнфилд в Канаде пострадали четыре члена экипажа.

Самолет 29 октября выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров примерно через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек, которые погибли.