Журналист CNN лишился допуска в Белый дом после перепалки в Трампом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс проинформировала, что журналист CNN Джим Акоста был временно лишен пропуска после перепалки с президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции. Об этом она написала на своей странице в твиттере.

Отмечается, что Акоста подтвердил эту информацию.

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По словам Сандерс, поведение Акосты, который позволял вольности по отношению к женщине-стажеру в Белом доме, является неприемлемым.

«Президент Трамп верит в свободу прессы и ожидает и даже приветствует острые вопросы про себя и свою администрацию», — сказала Сандерс.

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов президент США Дональд Трамп пристыдил журналиста телеканала CNN и назвал сам телеканал «врагами народа».