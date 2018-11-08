СМИ сообщили о смерти российской туристки на Кипре

На Кипре полиция проинформировала о смерти туристки из России. Об этом сообщает The Cyprus mail.

Как отмечается, 67-летнюю российскую туристку нашли недалеко от населенного пункта Киссонерга. Ее обнаружили в воде в бессознательном состоянии.

Согласно имеющейся информации, россиянку привезли в больницу в Пафосе. Там медики констатировали ее смерть. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что 20 октября двое россиян, находившиеся в автомобиле, упали с обрыва, когда ехали от Лачи к Акамасу.