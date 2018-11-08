Сотрудники СБУ нашли у украинской активистки письмо на имя Лаврова

Служба безопасности Украины (СБУ) проинформировала об обнаружении у директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной письма на имя главы российского МИДа Сергея Лаврова. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.

Согласно размещенной информации, сотрудники службы нашли у Бережной документы, связанные с ее «противоправной деятельностью», а также письмо к Лаврову.

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Уточняется, что в письме речь идет о необходимости активизации российских организаций на украинской территории.

Весной этого года иск Бережной о запрете деятельности украинских националистов был отклонен.