Врачи в Воронеже ампутировали не ту ногу бывшей узнице концлагеря

Следственный комитет проверяет информацию СМИ о том, что в Воронеже медики по ошибке ампутировали пенсионерке здоровую ногу вместо больной, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК по региону Ольга Бовт.

Реклама

Уточняется, что у заслуженного учителя, узника концлагеря Марии Дроновой началась гангрена на стопе правой ноги. Пациентку прооперировали, врачи заверили, что операция прошла нормально. Однако когда сын вошел в палату, то увидел, что ампутировали не правую стопу, а левую ногу — до середины бедра.

Медики заявили, что пациентке нужно было ампутировать обе ноги. Это подтвердил и главный врач. По словам сына, направление из поликлиники, в котором говорилось о необходимости ампутировать правую стопу, при этом исчезло.

Он написал заявление в следственные органы, а местные СМИ сделали запрос в департамент здравоохранения Воронежской области.

В ведомстве заявили, что решение об экстренной ампутации левой ноги принял консилиум врачей, так как ее состояние представляло большую опасность для жизни пациентки. Почему ей не удалили пораженную гангреной стопу, не поясняется.