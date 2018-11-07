МЧС намерено законодательно урегулировать термин «торговый центр»
МЧС предложило законодательно урегулировать понятие «торговый центр», чтобы требования пожарной безопасности учитывались на стадии проектирования, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.
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По словам Еникеева, сейчас в России насчитывается 82 тысячи объектов с массовым пребыванием людей. И только 11 тысяч из них, где есть эскалаторы и высота зданий от трех этажей и выше, «подпадают под сегодняшнее обывательское понимание торгового центра».
Ранее МЧС назвало основной причиной пожаров в торговых центрах в 2018 году неисправность в работе электрооборудования.