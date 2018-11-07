Хозяин убитой полицейским в метро собаки признал вину

Владислав Маркетов, натравивший в состоянии опьянения собаку на сотрудника полиции в вестибюле станции метро «Цветной бульвар», признал вину в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Об этом рассказала старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

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«Во время допроса задержанный признал вину в полном объеме и пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — сказала она.

Полицейский в метро застрелил собаку, которую натравил на него хозяин животного. Мужчина «бомжеватого вида» попытался пройти в подземку с животным без намордника и поводка.