Порошенко потребовал от представителей РПЦ покинуть Украину

Президент Украины Петр Порошенко обратился к представителям Русской православной церкви с требованием покинуть Украину, передает РИА «Новости».

«Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом в повестке дня – как защитить Российскую православную церковь на Украине», — подчеркнул Порошенко.

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По его словам, представителям РПЦ «нечего делать» на Украине.

«Домой, в Россию», — сказал Порошенко.

Глава государства также выразил надежду на то, что церковные иерархи на Украине не будут откладывать проведение «объединительного» собора.

Ранее сообщалось, что Порошенко передал Андреевскую церковь Вселенскому патриархату.