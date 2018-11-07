Стало известно возможное наказание для соучастника полковника Захарченко

У соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко Дмитрия Сенина могут конфисковать активы на сумму 380 млн. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

По его словам, аресту подлежат 28 объектов недвижимости в Москве и Московской области, а также пять дорогостоящих автомобилей. Имущество зарегистрировано на Сенина и его близких.

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В прокуратуре считают, что это имущество было получено «из незаконных источников», его обнаружили в ходе расследования уголовного дела. Отмечается, что с начала коррупционного скандала Сенин скрылся от следствия, его объявили в розыск.

Ранее стало известно, что гражданская жена Дмитрия Захарченко покинула Россию.