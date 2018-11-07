Источник сообщил о задержании врио мэра Махачкалы

Временно исполняющий обязанности главы Махачкалы Абусупьян Гасанов задержан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он задержан. Остальное — сейчас будет решение, и я вам скажу», — сказал источник.

Официального подтверждения этой информации со стороны правоохранительных органов к настоящему моменту не поступало.

Ранее экс-мэра Махачкалы Мусу Мусаева приговорили к четырем годам колонии. Мусаев признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщалось, что в результате его действий Республике Дагестан был причинен ущерб на сумму около 80 млн. руб.