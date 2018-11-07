В Барселоне остановили движение поездов из-за поисков взрывчатки на вокзале
Полиция Каталонии остановила движение на двух железнодорожных линиях в Барселоне, на вокзале ищут взрывчатку. Об этом сообщает Reuters.
По данным полиции, взрывное устройство может находиться в чемодане.
«Мы проводим проверки на скоростных железнодорожных линиях станции Сантс в Барселоне по протоколу безопасности», — говорится в сообщении полиции.
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Пассажиры двух поездов были эвакуированы, на месте работают взрывотехники.
Ранее сообщалось, что избирательный участок в Бостоне эвакуировали из-за подозрительного предмета.