При обрушении домов в Марселе погибли три человека

Во французском городе Марсель в результате обрушения двух домов погибли три человека. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным телерадиокорпорации, в настоящее время несколько человек числятся пропавшими без вести.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в твиттере заявил, что спасательные работы продолжаются. Также он подчеркнул, что будет произведено тщательное расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что девять человек пропали без вести при обрушении домов в Марселе.