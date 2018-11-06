При обрушении домов в Марселе погибли три человека
Во французском городе Марсель в результате обрушения двух домов погибли три человека. Об этом сообщает «Би-би-си».
По данным телерадиокорпорации, в настоящее время несколько человек числятся пропавшими без вести.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в твиттере заявил, что спасательные работы продолжаются. Также он подчеркнул, что будет произведено тщательное расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что девять человек пропали без вести при обрушении домов в Марселе.