В Московской области впервые оштрафовали за борщевик

Россельхознадзор впервые выписал штраф за сорные растения на земельном участке в Московской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, компания владелец-участка должна оплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Как отмечается, речь идет о земельном участке в Солнечногорском районе Подмосковья.

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С ноября текущего года в регионе вступили в силу штрафы за заросший борщевиком участок.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пообещали искоренить борщевик.