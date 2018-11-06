Назначен врио главы отдела полиции в Уфе после группового изнасилования

Руководство МВД Башкирии назначило Рима Мусина на должность начальника отдела полиции по Уфимскому району после увольнения с этого поста Эдуарда Матвеева, арестованного по делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал официальный представитель пресс-службы ведомства Максим Родионов.

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«Временно исполняющим обязанности начальника отдела полиции МВД РФ по Уфимскому району назначен Рим Римович Мусин. До этого он работал замначальника отдела дознания уфимской полиции», — сообщил Родионов.

Ранее сообщалось, что перед изнасилованием девушки-дознавателя в отделении полиции в Уфе произошла потасовка из-за мужчины.