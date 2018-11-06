В Москве арестовали смастерившего бомбу школьника

Пресненский суд Москвы арестовал школьника, который смастерил бомбу и хранил ее дома, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

Уточняется, что у 14-летнего подростка дома было изъято самодельное взрывное устройство. Каким образом он собирался его использовать, не сообщается.

Реклама

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку подозреваемый — несовершеннолетний.

Сообщается, что было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное хранение взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».