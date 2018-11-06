МЧС признало 30 квартир непригодными для проживания после взрыва в ЕАО

После взрыва газа в жилом доме в поселке Приамурский Еврейской автономной области около 30 квартир признаны непригодными для проживания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Уточняется, что в этих квартирах проживали 68 человек.

«С помощью диагностического комплекса «Струна» проведено обследование жилого дома, в ходе которого предварительно признаны непригодными для проживания 28 квартир второго и третьего подъездов», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в поселке Приамурский введен режим ЧС после взрыва газа в жилом доме.