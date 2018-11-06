Стали известны возможные причины пожара в Кузбассе, где погибли дети
В Следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области назвали основные предварительные версии причины возникновения пожара в жилом доме в городе Юрга, который унес жизни восьми человек, передает РИА «Новости».
«На данный момент отрабатывается три предварительные версии случившегося: короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем при курении и воспламенение от золы, то есть нарушение правил эксплуатации печи», — сообщил представитель ведомства.
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Отмечается, что в данный момент специалистами устанавливается конкретная причина смерти людей, погибших во время пожара.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с места пожара в Кемеровской области.