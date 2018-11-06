Стали известны возможные причины пожара в Кузбассе, где погибли дети

В Следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области назвали основные предварительные версии причины возникновения пожара в жилом доме в городе Юрга, который унес жизни восьми человек, передает РИА «Новости».

«На данный момент отрабатывается три предварительные версии случившегося: короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем при курении и воспламенение от золы, то есть нарушение правил эксплуатации печи», — сообщил представитель ведомства.

Реклама

Отмечается, что в данный момент специалистами устанавливается конкретная причина смерти людей, погибших во время пожара.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с места пожара в Кемеровской области‍.