В сети появилось видео с места пожара в Кемеровской области‍

Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись с места пожара в одном из жилых домов города Юрги в Кемеровской области, где погибли восемь человек, пятеро из них — дети.

«6 ноября 2018 года около 05 часов (местного времени) поступило сообщение, что в одном из жилых частных домов города Юрги после ликвидации пожара обнаружены тела 7 человек, из которых пятеро дети в возрасте от 2 до 12 лет. Также с этого адреса госпитализированы 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который позже скончался в больнице», — говорится в комментарии к видеоролику.

Реклама

Отмечается, что в настоящий момент устанавливается причина произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что при ликвидации возгорания дома в Кузбассе пострадал пожарный.