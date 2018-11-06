В сети появилось видео с места пожара в Кемеровской области
Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись с места пожара в одном из жилых домов города Юрги в Кемеровской области, где погибли восемь человек, пятеро из них — дети.
«6 ноября 2018 года около 05 часов (местного времени) поступило сообщение, что в одном из жилых частных домов города Юрги после ликвидации пожара обнаружены тела 7 человек, из которых пятеро дети в возрасте от 2 до 12 лет. Также с этого адреса госпитализированы 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который позже скончался в больнице», — говорится в комментарии к видеоролику.
Отмечается, что в настоящий момент устанавливается причина произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.
Ранее сообщалось, что при ликвидации возгорания дома в Кузбассе пострадал пожарный.