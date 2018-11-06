Около 20 белых медведей с медвежатами окружили село на Чукотке

На Чукотке группа белых медведей с детенышами окружила село Рыркайпий, животные периодически заходят в населенный пункт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного главы администрации села Евгению Малахову.

По ее словам, через село проходит миграционный путь медведей.

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«Они ждут, когда придут или встанут льды. Белые медведи, если и заходят в село, то по причине обычного любопытства», — пояснила она.

Малахова добавила, что животных с помощью шумовых устройств отпугивает местный патруль. Кроме того, местные жители организовали несколько кормовых точек, куда свозят туши погибших моржей, чтобы медведи не искали корм в селе.

Ранее в Вологодской области спасатели выручили женщину, которая попала в «плен» к медведям.