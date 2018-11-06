В Минздраве назвали главные факторы риска заболеваний у россиян

В министерстве здравоохранения назвали основные факторы риска развития заболеваний у россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, из всех жителей России, прошедших диспансеризацию за девять месяцев 2018 года, у 52% есть заболевания, требующие наблюдения у врача. Отмечается, что наиболее частыми из выявленных впервые заболеваний являются болезни системы кровообращения.

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«Наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание — 25%, низкая физическая активность — 18%, курение табака — 12% прошедших диспансеризацию», — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее в министерстве анонсировали новые меры по борьбе с табаком.