Представители Хитроу прокомментировали сообщения о закрытии аэропорта

Представитель аэропорта Хитроу прокомментировал информацию о закрытии воздушной гавани из-за обнаружения подозрительной сумки. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя, после обнаружения пакета аэропорт не закрывали, служба безопасности проверила содержимое сумки, терминал оставался открытым.

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В настоящий момент, по словам представителя, «вопрос решен».

Ранее сообщалось, что Хитроу был закрыт после обнаружения подозрительного пакета.