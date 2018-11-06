Представители Хитроу прокомментировали сообщения о закрытии аэропорта
Представитель аэропорта Хитроу прокомментировал информацию о закрытии воздушной гавани из-за обнаружения подозрительной сумки. Об этом сообщает Reuters.
По словам представителя, после обнаружения пакета аэропорт не закрывали, служба безопасности проверила содержимое сумки, терминал оставался открытым.
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В настоящий момент, по словам представителя, «вопрос решен».
Ранее сообщалось, что Хитроу был закрыт после обнаружения подозрительного пакета.