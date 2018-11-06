Аэропорт Хитроу закрыли из-за «подозрительного пакета»
Аэропорт Хитроу закрыли из-за обнаружения «подозрительного пакета», сообщает Daily Express.
Отмечается, что пакет обнаружили на стойке регистрации авиакомпании El Al Israel Airlines на четвертом терминале. Все вылеты из этого терминала были задержаны.
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В аэропорт прибыли вооруженные полицейские, из района обнаружения пакета были эвакуированы люди.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух самолетов над Оттавой погиб один человек.